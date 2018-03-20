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Görme engelli kayıp vatandaşı bulmak için köylüler seferber oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 00:23 | Son Güncelleme

Edirne’nin Havsa ilçesinde sabah evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 47 yaşındaki görme engelli Niyazi Aksu için AFAD, jandarma ekipleri ve köylüler seferber oldu.Havsa ilçesine bağlı Tahal köyünde yaşayan 47 yaşındaki görme engelli Niyazi Aksu, sabah erken saatlerde köy kıraathanesine gitmek için evinden ayrıldı.

Görme engelli kayıp vatandaşı bulmak için köylüler seferber oldu

Edirne’nin Havsa ilçesinde sabah evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 47 yaşındaki görme engelli Niyazi Aksu için AFAD, jandarma ekipleri ve köylüler seferber oldu.
Havsa ilçesine bağlı Tahal köyünde yaşayan 47 yaşındaki görme engelli Niyazi Aksu, sabah erken saatlerde köy kıraathanesine gitmek için evinden ayrıldı. Kıraathaneye gittiğinde ağabeyini kıraathanede göremeyen kardeşi Murat Aksu, köy camisinden anons yapıp köydeki yaklaşık 50 kişilik grupla ağabeyini aramaya başladı. Görme engelli Aksu, yakınları ve komşularının aramalarına rağmen bulunamayınca jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istendi.

AFAD, jandarma ve ’Çizik’ birlikte arama yaptı
Jandarma iz takip köpeği ‘Çizik’ ile birlikte AFAD ve köylülerin gece boyunca aramalarına rağmen Aksu bulunamadı. Havanın kararmasıyla birlikte arama çalışmalarına sabaha kadar ara verildi.

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