HABER

Görme engelli kızı için 4 yıl boyunca hukuk metinlerini okudu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2018 04:14 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan görme engelli Berru Merve Kul'a 4 yıl boyunca hukuk metinlerini okuyan, her konuda yardımcı olan annesi Havva Kul'a fahri mezun belgesi verildi.

Kocaeli'nde yaşayan 22 yaşındaki Berru Merve Kul, 4 yıl önce Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Genç kızın ödevlerini yapması, sınavlarına hazırlanması ve okula dair uğraş verdiği her şeyde görmeyen gözleri annesi oldu. Anne Havva Kul, 4 yıl boyunca kızına ödevleri ve sınavları için kitaplardan ve notlardan hukuk metinlerini okuyarak Berru Merve Kul'un tüm sınavlardan başarıyla geçmesini sağladı.

Görme engelli genç kız, bu yıl fakülteden büyük bir başarı puanıyla mezun oldu. Mezuniyet töreni Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi binasında gerçekleşti. Törende Berru Merve Kul, diğer mezunlardan daha başka bir heyecan yaşadı. Mezuniyete gencin annesi Havva Kul da gelerek, kep atmak için sahneye kızıyla birlikte çıktı. Mezuniyetin sevincini öğrenciler gibi yaşayan anne, kızıyla birlikte kep attı.

Görme engelli Berru Merve Kul'a mezuniyet belgesi verilirken annesi Havva Kul'a da gösterdiği örnek davranış sebebiyle fahri mezun belgesi verildi. Mezuniyet töreninde anne ve kızı duygusal anlar yaşarken, sosyal medyada yüzlerce kişi fotoğraflar paylaşarak anneye övgü dolu sözler yazdı.

SAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Bilen törende engelli öğrencinin başarısından bahsederek, "SAÜ Hukukta dereceye giren öğrencilerimiz dışında Berru Merve Kul görme engelli öğrencimiz 4 yılda hukuk eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Evde bütün hukuk metinlerini kızına okuyarak sınavlara hazırlanmasında gayreti olan annesine de fakültemizin fahri mezunu olarak ödül verdik" dedi.

Genç kız belgesini aldıktan sonra arkadaşlarıyla tek tek vedalaşarak memleketi Kocaeli'ye döndü.

(DHA)

PARTNERBir zamanlar Türkiye'nin en görkemli oteliydi!Bir zamanlar Türkiye'nin en görkemli oteliydi!
İzmir'de ilginç kazaİzmir'de ilginç kaza
Baraj gölü kenarında çalışan kepçe, sulara gömüldüBaraj gölü kenarında çalışan kepçe, sulara gömüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi görme engelli havva kul fahri mezun belgesi

En Çok Okunan Haberler

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

İlginizi Çekebilir

Şehirlerarası otobüste akılalmaz olay! Muavin bahşiş veren kadını soydu

Şehirlerarası otobüste akılalmaz olay! Muavin bahşiş veren kadını soydu

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde korkunç olay! Buzdolabında bulundu!

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde korkunç olay! Buzdolabında bulundu!

İstanbul Avcılar'da çok konuşulacak görüntü! Bu kadarına da pes

İstanbul Avcılar'da çok konuşulacak görüntü! Bu kadarına da pes

Ankara Demetevler'de taciz ettiği küçük kızın babası tarafından sokak ortasında hadım edilen zanlı tutuklandı

Ankara Demetevler'de taciz ettiği küçük kızın babası tarafından sokak ortasında hadım edilen zanlı tutuklandı

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Okuyucu Yorumları 3 yorum
ana işte bu ana helal olsun
yürekten kutluyorum o anneyi helal olsun. şimdiki çoğu anneler yapmaz bu fedakarlığı, sakın yapar demeyin öyle anneler varki neyse hayatında başarılar dilerim kızımıza rabbim bahtını açık eylesin inşallah.
Bu ülkenin GERÇEK KAHRAMANI,FEDAKARI VE YÜREKTEN SEVDALI MİLLİYETÇİSİ-MÜSLÜMANI OLAN BU AYAKLARININ TABANINDAN ÖPÜYORUM. ANA ANA ANA GİBİ YAR,SENİN GİBİ KAHRAMAN VE FEDAKARLARA ÇOOOK İHTİYAÇ VAR.
Diğer Haberler
Güpegündüz cinayet anı kamerada

Güpegündüz cinayet anı kamerada

Taciz skandalı! Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu

Taciz skandalı! Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu

Alanya'daki otelde akılalmaz olay: Yarısı çocuk 72 kişi zehirlendi!

Alanya'daki otelde akılalmaz olay: Yarısı çocuk 72 kişi zehirlendi!

Şehirlerarası otobüste akılalmaz olay! Muavin bahşiş veren kadını soydu

Şehirlerarası otobüste akılalmaz olay! Muavin bahşiş veren kadını soydu

Alanya'da otelde 72 kişi zehirlendi

Alanya'da otelde 72 kişi zehirlendi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde korkunç olay! Buzdolabında bulundu!

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde korkunç olay! Buzdolabında bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.