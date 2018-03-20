Görme engelli vatandaş ölü bulundu

Edirne’nin Havsa ilçesinde sabah evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan görme engelli vatandaş, AFAD, jandarma ve köylülerim başlattığı aramalar sonucunda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Havsa ilçesine bağlı Tahal köyünde yaşayan görme engelli Niyazi Aksu (47) dün sabah köy kıraathanesine gitmek için evinden ayrıldı. Ağabeyini kıraathanede göremeyen kardeşi Murat Aksu köy camisinden anons yaptırıp köydeki yaklaşık 50 kişilik grupla ağabeyini aramaya başladı. Aksu’yu bulamayan yakınları jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Cansız bedenine 24 saat sonra ulaşıldı

Jandarma iz takip köpeği ‘Çizik’ ile birlikte AFAD ve köylülerin gece boyunca aramalarından sonuç alınamayınca havanın kararmasıyla birlikte çalışmalara ara verildi. Bu sabah yeniden yapılan aramalarda AFAD ekipleri görme engelli Niyazi Aksu’nun cansız bedenine 24 saat sonra ulaştı. Niyazi Aksu’nun cenazesi İstanbul Adlı Tıp Kurumuna sevk edildi.