Görme engelliler için özel keman geliştirdi

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI’da keman öğretmeni Osman Asıltürk, 'Dokunsal Çalgı' projesi kapsamında görme engellilere özel keman yaptı. Bu sayede yaklaşık 3 aylık eğitimle keman çalmayı öğrenen görme engelli edebiyat öğretmeni Medine Çakır, ilk müzik dinletisini gerçekleştirdi.

​Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi Keman Öğretmeni Osman Asıltürk, 'Dokunsal Çalgı' projesi kapsamında görme engellilerin de keman çalabilmeleri için kabartma tekniği ile keman klavyesi hazırladı. Proje kapsamında Medine Çakır'a keman eğitimi veren Asıltürk, “Görme engellilerin keman çalma oranı ülkemizde çok düşük. Biz bununla ilgili bir çalışma yaptık ve Türkiye genelinde 147 görme engelli kişiye ulaştık. Kemanın da görme engelliler için çalınabilecek bir müzik aleti olduğunu göstermek istedik ve Medine hocamızla bunu başardık. Türkiye’deki tüm görme engelliler için bu çalışmanın faydalı olabileceğini düşünüyorum” dedi.

Yaklaşık 3 aylık eğitim sürecinin ardından ilk müzik dinletisini de verdiğini belirten Medine Çakır, “Daha önceden keman çalamıyordum. Hocamız programlarda keman çalıyordu, ben de keman çalmak istiyordum. Hocamız benden kabartma yazılar istedi, yazdık. Sonra hocam onu keman klavyesine yapıştırdı. Bu yöntem notaları fark etmemde kolaylık sağladı” diye konuştu.

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