Görme engellilerden ’beyaz baston’ raporuna tepki

Antalya’da otomobiliyle çarptığı görme engelli çiftten birinin ölümüne, diğerinin yaralanmasına neden olan sürücünün yargılanmasına devam edilirken, Altı Nokta Körler Derneği dava öncesinde Ankara Trafik İhtisas Daire Başkanlığının önceki duruşmalarda mahkemeye sunduğu raporu protesto etti. Kepez ilçesi Sütçüler Caddesi’nde 12 Nisan 2017 tarihinde yolun karşısına geçmeye çalışan görme engelli çift Mehmet (39) ve Sevgi Kurt Kalkan’a (49), M.E.’nin kullandığı 07 F 8889 plakalı otomobil çarptı. Mehmet Kalkan olay yerinde hayatını kaybederken, Sevgi Kurt Kalkan hafif yaralandı. Mehmet Kalkan’ın cenazesi toprağa verilirken, Sevgi Kurt Kalkan taburcu edildi, sürücü M.E. ise tutuklandı. Olayın ardından Altı Nokta Körler Derneği üyeleri, kazanın meydana geldiği caddeyi kısa süreli trafiğe kapatarak eylem yaptı. Antalya 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde M.E., hakkında açılan davanın duruşmasına bugün devam edildi. Duruşma öncesinde, kaza sonrası mahkemeye sunulan raporda, Kalkan’ın beyaz bastonunu sağ elinde gayri nizami biçimde taşımış olması ‘asli kusur’ olarak sayıldı. Altı Nokta Körler Derneği ise mahkemenin vermiş olduğu karara tepki olarak, adliye önünde basın açıklaması düzenledi.

"7 metre lastik izi var"

Mehmet Kalkan’ın şehirde bulunan kontrolsüz kavşaklardan dolayı hayatını kaybettiğini söyleyen Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şube Başkanı Cemalettin Çakar, "Arkadaşımız, 5 konumlu yolda ne bir üst geçit, ne bir alt geçit, ne bir yaya geçidi hiçbir şeyin olmadığı yerde karşıdan karşıya geçerken şehit olmuştur. Ve raporları incelediğimizde 7 metre lastik izi var. Bir taksinin durabilmesi için 7 metre dönmeden tekerleği lastik izi yapıyorsa dönerek yapsa 20-25 metre olur. Kontrolsüz kavşaklarda görme engellilerin nasıl karşıdan karşıya geçtiğini düşünen var mı? Vatandaşlar evde kendileri 5 dakika gözlerini bağlasınlar. Merdivenleri, odaları nasıl bulacaklar? Empati yapsınlar" dedi.

"15 saniyede 200 metre geldiyse yaptığı fren izlerinden kaç kilometrede kavşağa girdiği bellidir"

Kavşakların yaya öncelikli olmadığını dile getiren Çakar, görme engelli vatandaşların en büyük zaaflarının sese göre hareket etmek olduğunu dile getirdi. Çakar, "Şoförler karşıdan karşıya geçen vatandaşları görmüyorsa bizim beyaz bastonumuzu nasıl görecekler? Maalesef beyaz bastonumuzu bahane ederek safsatalar çıkartıyorlar. Bizim beyaz bastonumuzun boyu 1.25-1.30 metre, genişliği ise 1-1 buçuk santimetredir. Yolda yürüyen yayanın boyu 1.70 ve 80 kilodur. Eğer iki kişi yürüyorsa ve iki kişiyi görmeyen şoför beyaz bastonu nasıl görecek? Bizler ses yoksa geçeriz. Mehmet Kalkan 200 metre ilerdeyken ses duymadığı için hareket etmiş. 15 saniyede 200 metre geldiyse yaptığı fren izlerinden kaç kilometrede kavşağa girdiği bellidir. Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyoruz" diye konuştu.