HABER

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2018 03:29 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Havran ilçesinde 26 yaşındaki Ali Saral, ailesiyle birlikte kız istemeye gittikleri evi çıkan tartışmanın ardından av tüfeğiyle bastı. Saral'ın silahından çıkan saçmalarla 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Zanlı Saral, olay yerinden ayrılmadan önce gerçekleştirdiği katliamı cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Hüseyin Beşeler Mahallesinde meydana geldi. Ali Saral, iddiaya göre ailesiyle birlikte Çetinkaya evine kız istemeye gitti. İki aile arasında çıkan tartışmanın ardından Saral ailesi evlerine döndü. Ancak, damat adayı Ali Saral, kısa süre sonra av tüfeği ile Çetinkaya ailesinin evini basarak katliam yaptı.

Saral'ın tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Melike Çetinkaya (38), Ebru Çetinkaya (16), Tuncay Çetinkaya (17) yaşamını yitirirken, Gülşen Çetinkaya (27) ve Yasin Çetinkaya (2), Bayram Eren ve oğlu Murat Eren yaralandı.

Silah seslerini duyan baba Hasan Çetinkaya ve mahalle sakinleri olay yerine gelerek sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Havran ve Edremit ilçelerindeki devlet hastanelerine götürdü ve Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından cenazeler Havran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinnet getiren şahıs dehşet saçtı sosyal medyada canlı yayın yaptı: 3 ölü 4 yaralı

CEP TELEFONU İLE SOSYAL MEDYADA KATİLAMI YAYINLADI!

Zanlı Ali Saral, gerçekleştirdiği saldırıdan sonra kan gölüne çevirdiği evden sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Dehşet görüntüleri Facebook'tan canlı yayınlayarak anlatan Ali Saral, "Bu saatten sonra Hüseyin Beşeler Köyü'ndeyim son hali" dedi. Saral, son olarak "Oldu bitti kül oldu" yazılı ifadelerini paylaştı. Güvenlik güçleri firari zanlı Ali Saral'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Görücüye gittiği evde yaptığı katliamı sosyal medyada paylaştı: 3 ölü, 4 yaralı

"ÇOCUKLARIM MERDİVENLERDE YATIYORDU"

Evinin önünde kız kardeşi ile çaresizce cam kırıklarına bakan baba Hasan Çetinkaya, yaptığı açıklamada, “Ben olayı görmedim. Kahveden geldiğimde vurulmuşlardı. Merdivenlerde yatıyorlardı çocuklarım. Eşim, oğlum, 2 kız, bir de ufak oğlan” dedi.

Cinnet getiren şahıs dehşet saçtı sosyal medyada canlı yayın yaptı: 3 ölü 4 yaralı

(DHA / İHA)

Adana'da kız isteme katliamı: 6 ölüAdana'da kız isteme katliamı: 6 ölü
Adana'da 'kız isteme' katliamı hala sır: 'Dermanım kalmadı'Adana'da 'kız isteme' katliamı hala sır: 'Dermanım kalmadı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir katliam cinayet Son dakika sosyal medya kız isteme dehşet vahşet

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Saadet zinciri kurana kötü haber

Saadet zinciri kurana kötü haber

İlginizi Çekebilir

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Durdurun bu adamı! Sosyal medyada hızla yayıldı

Durdurun bu adamı! Sosyal medyada hızla yayıldı

Şehitler Köprüsü yolunda polisi alarma geçiren olay

Şehitler Köprüsü yolunda polisi alarma geçiren olay

Sosyal medyayı sallayan videoda korkunç kırbaç detayı!

Sosyal medyayı sallayan videoda korkunç kırbaç detayı!

Define ararken zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti

Define ararken zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 42 yorum
Yemin ediyorum güvenlik ve huzur diye bir şey kalmadı. Hergün aynı haberi görüyoruz tüfeği alan birilerini katlediyor. Heryer psikopat dolu. Sabıka dosyasında bir ton suç var, adam elini kolunu sallayarak gezebiliyor. İmkanı olan kesinlikle yurtdışında yaşasın. Bizim ülkemizde insan hayatının değeri sıfır.
@selim_aritr_2017 Tutan yok defolup gidebilirsin ülkemizden. Bir tek bizim ülkede mi oluyor bu olaylar? Daha geçtiğimiz hafta amerikada 20 çocuğu tarayıp öldürdüler.
Sende diğerleri gibi uyuşturucu aldım yaptım dersin. Cezan yarıya iner. Adelet ve hukuk askıda.
memleketin geldiği duruma bak adam canlı yayın yapıyor ...
Özgecan'ın katilinin aynısı, bu aymazların tipi de birbirine benziyor
kim bizi bu hale gerirdi
Hadi yine faturayi RTE ye kesin bizi bu hale getiren odur dersiniz yine.
turkiyede adelet kalkınma partisi ama adalet yok insanın değeri yok ne durumlara kaldık yazık
Yayinda yapar Kanalada Cikar Ceza Yokki...BOYLE HABERLERDEDE Goruyoruzki Devlet Bizi Koruyamiyor .O kadar alinan vergi cart curt yok teror operasyonu vs ulan bundan buyuk terormu var Evden ise giderken Aksam ölmeden Eve gelebilcezmi diye dusunuyoz .Columuz Cocugumuz Okula gittiginde acaba Tacizmi ediliyo Tecavuzmu edecekler Sokakta birisi yururken cekip bicaklayacakmi diye dusunur olduk..Bir Devletin Gorevi Nelerdir Vatandasindan Neden Vergi Para alir Ona hizmet sunmak egitim saglik vs Ama En Onemlisi CAN GUVENLIGINI Saglamak icin vardir .Devlet Devlet vasifligindan cikmis...Ceza yok bisi yok
Kız istemeye gelen olursa belinizde silah bulundurun. Millet iyice kafayı sıyırdı.
sen insanmısın be
Siz hala idamı bu ülkeye getirmemekte direnin! Allah bu bela insanlardan korusun. Cehennemde kendin için duyacaksın oldu bitti kül olduyu ama işte o zaman her seferinde yeniden başlayacak yanman...
İdam gelince her şey düzelecek sanmayın idam gelsin demek bence düz mantık, dünyanın en güvenli ve huzurlu ülkeler sıralamasına baktığımızda çoğunluk kuzey Avrupa ülkeleri ve hiç birisinde idam yok.
İşte akp Türkiye'si.
@onlychp ulan bunuda partiye baglayacak kadar mal..mısın ? o zaman senin c..hpnde otobuste tasıma işlemi yaparken erkek cocuguna tacize ne diyeceksin varmı bir yorumun ? boyle olayları hukumete baglayacak kadar ap.tal..mısınız??
Devletin başında AKP olmasa Bu manyak bu kızı iştemeye gitmiyecekti AKP olmasa bu manyak bunları katletmiyecekti Evet CHP li biri tarafından bu habere yorum okudunuz
@asikann01 ben IYI yim ama haklısın 16 yıldır ülkede işlenen cinayetlerin yapılan hırsızlıkların taciz tecavüzün %90 ı akp destekli haa sende trolsün oda ayrı
@asikann01 kıçında donun kaybolsa Akp den bileceksin..yok artık!!!
bizi bu hale getiren RTE dır.yazıklar olsun
@ademtoyan seninde kıçında donun kayboldu erhalde Erdoğanfan biliyorsun..
@ademtoyan sana kısaca sie git diyorum baska da bisi demiyorum. senin mantıgındakiler bu ulkeden giderse zaten sorun denen sey kalmayacak.
suc devletin başkada hiç birşey değil suçluya caydırıcı ceza vermezsen böyle olur
Bu gibi alçakları asmayıp ta besleyen sisteme, hukuka, adalete, siyasete lanet olsun yuh olsun eyyy hükumet eyyy cumhurbaşkanı herşeyi değiştirmeye güzünüz yetiyor, ama bu ve buna benzer canileri asmak için sistem değiştirmeye gücünüz yetmiyor öylemi üstüne üstlük birde besliyorsunuz.MAHKEME-İ KÜBRA var orada ne diyeceksiniz dünyadaki Türkiyedeki şartlar müsait değildi amerika avrupa bize baskı mı yapardı diyeceksiniz bunlar sizleri kurtaramayacak
40 fahıse bir araya gelse böylesini cıkaramaz
idam gelsin artık.
imkanım oldaydı bi dakka durmaz norveç yada isveçe giderdim çünkü orda insana değer var
her gün cocuk tacizleri kadin cinayetleri cinayet haberleri dünyada boyle başka ülke varmi sözüm ona müslümaniz
fargoni ne güzel demişsin ama bak adliyeler karakollar askeriyeler valilikler kaymakamlıklar akape binaları beton bloklarla 24 saat görev yapan korumalarla korunuyor yani devlet korkusundan kendini korumaya almış seni beni nasıl koruyacak
televizyonlardaki diziler . malesef ya mafya dizisi yada örf ve adetlerimize uygun olmayan ahlak kurallarına aykırı dizelerinin doğurduğu sonuç
Allah rahmet eylesin,geride kalana da sabır versin. İnsanlar yoldan çıkmış,çoğunun akli dengesi yerinde yok ve şuursuzca davranılıyor birileri buna dur diyemiyor :( silah ve tüfek benzeri çok kolay elde ediliyor, herkese satılmamalı...
bu tür olayların partiyle alakası olmadığını düşünüyorum. ama acılı babanın şapkası dikkatimi çekti. şimdi akp mağdur edebiyatı yapmasın :)
@candost_32 Siz ne geri zekalı insansınız.Adamın canı yanmış.Siz şapkaya takmışsınız.O köylüler Sizin gibi kafalarına marka şapka takamıyorlar.Köyde bedava olan bazen parti,bazen yem,süt şapkaları takıyorlar.sizin beyinleriniz maalesef bunları idrak edemiyor.
Son derece vahim bir durum bireysel silahlanmanın önüne geçilmedikçe ruhsatsız silah taşıyanlara ceza verilmediği müddetçe merdiven altı tüfek imalatı yapıp satanlara ağır cezalar gelmediği müddetçe bu tür olaylarla karşılaşmamız tesadüf olmayacaktır. yine dün akşam İstanbul kağıthanede sokaktaki çatışma haberini izledim ve sokakta çatışan kişiler serbest bırakıldığını yine haberlerden öğrendim. Bahse konu kişiler ceza almadı bunların ceza alması için insan ölmesimi gerek. Yazık bir aile söndü. herifin tipi bozuk zaten baksanıza.
kıyamet alametlerinden insan öldürmenin sebepsiz yere olması ve çoğalması.
İDAM tekrar geri gelmezse bu tür karıya kıza silah çekenlerin arkası gelir
bunun cezasini hakim vermezse hapisteki kader mahkumlari verir bu pis cellatin
Adaletin en büyük eksiği İDAM cezası. Hapishaneler doldu taştı çünkü caydırıcı ceza yok mahkumlara izin bile var pembe oda var, bedava ye iç yat .
Müslüman nesil yaratacağız dediler, gelinen nota bu.
tipinde hayır yok.boylelerini hayvanat bahçesine yem olarak atacak ve canlı yayın yapacaksin
idamm neredesin idamm ?? daha kaç kişi ölmesi gerek senin gelmen için idamm!! adalet için saray yaptılar içinde adalet yok neredesin idammm!!
yuorumsuz kelime bulamıyorum düşüncelerim flu içim kin
ulan her konuda müslümanlığa bulaşan dingiller sizde bu saftirik gibi hastasınız
Diğer Haberler
Kastamonu İl Genel Meclisi Başkanı için FETÖ kovuşturması yok

Kastamonu İl Genel Meclisi Başkanı için FETÖ kovuşturması yok

Viranşehir’de 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Viranşehir’de 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Hayvan hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Hayvan hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Edirne’de kaçak içki operasyonu

Edirne’de kaçak içki operasyonu

Mersin'de FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 88 gözaltı

Mersin'de FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon: 88 gözaltı

Buzda kayıp düşen çocuk hayatını kaybetti

Buzda kayıp düşen çocuk hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.