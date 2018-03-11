HABER

Görüntülü görüşmede kızıyla vedalaşıp, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2018 12:06 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde oturan İsmail B. (64), cep telefonuyla kızıyla görüntülü görüşme yapıp, vedalaştıktan sonra, kendisini ağaca asarak yaşamına son verdi.

Görüntülü görüşmede kızıyla vedalaşıp, intihar etti

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde oturan İsmail B. (64), cep telefonuyla kızıyla görüntülü görüşme yapıp, vedalaştıktan sonra, kendisini ağaca asarak yaşamına son verdi.
Kemer'de oturan İsmail B., önceki gün akşam çok sayıda ilaç alarak evinde intihar girişiminde bulundu. 10 çocuk, 20 torun sahibi İsmail B., birlikte oturduğu çocuklarının müdahalesiyle kurtarıldı. İsmail B., dün saat 10.00 sıralarında ise Kuzdere Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Bir süre sonra İsmail B., Şanlıurfa'da oturan kızını cep telefonundan görüntülü aradı. Görüşme sırasında kızı, İsmail B.'nin elindeki ipi gördü. İsmail B., Kelime-i Şehadet getirdikten sonra ses kesildi. Bunun üzerine kızı, Kemer'deki kardeşlerini arayıp durumu haber verdi.
Kemer'de oturan çocukları da jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çok sayıda kişi, İsmail B.'nin 3 çocuğu ile enduro motosiklet kullanan 5 kişi eşliğinde arama çalışması başlattı. Aramada, Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli arama kurtarma köpekleri 'Ocak' ve 'Anka' da kullanıldı.
Evinden çıkarak Ballıtaş Caddesi üzerindeki bir marketten çıkıp aynı cadde üzerindeki ormanlık alana yöneldiği belirlenen İsmail B.'yi arama çalışmaları bu alana yoğunlaştırıldı. Dün saat 19.00 sıralarında İsmail B.'nin cansız bedeni, iple ağaca asılı bulundu.
İsmail B.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga konuldu.

FOTOĞRAFLI

Görüntülü görüşmede kızıyla vedalaşıp, intihar ettiGörüntülü görüşmede kızıyla vedalaşıp, intihar ettiGörüntülü görüşmede kızıyla vedalaşıp, intihar etti

Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'
Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?Operasyon bilgisi örgüte nasıl sızdı?
İçtiğiniz su ne kadar temiz?İçtiğiniz su ne kadar temiz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Arslan Bulut yazdı: AKP'deki düşüş durdurulamıyor!

Arslan Bulut yazdı: AKP'deki düşüş durdurulamıyor!

E-devlet'te hangi hizmetler var? İşte en faydalı 11 hizmet

E-devlet'te hangi hizmetler var? İşte en faydalı 11 hizmet

54 kesik elin sırrı çözüldü

54 kesik elin sırrı çözüldü

‘23 Nisan başkanı’ öğrenci intihar etti

‘23 Nisan başkanı’ öğrenci intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Denizli'de korkunç cinayet! Vahşet kameraya takıldı!

Denizli'de korkunç cinayet! Vahşet kameraya takıldı!

Emekli postacı evinde ölü bulundu

Emekli postacı evinde ölü bulundu

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Süt ürünleri tesisinde küflü peynirle üretim iddiası

Süt ürünleri tesisinde küflü peynirle üretim iddiası

Eski eşini pompalı tüfekle vurup öldürdü

Eski eşini pompalı tüfekle vurup öldürdü

Batman’da 7 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi

Batman’da 7 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.