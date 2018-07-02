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Görüşmeyen uyuşturucu şüphelisi kardeşler, emniyette karşılaştı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2018 17:10 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karşıyaka ve Buca ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin kardeş olduğu ortaya çıktı.

Görüşmeyen uyuşturucu şüphelisi kardeşler, emniyette karşılaştı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ve Buca ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin kardeş olduğu ortaya çıktı. Yıllardır görüşmedikleri öğrenilen kardeşlerin, emniyette elleri kelepçeli karşılaşmaları polisleri de şaşırttı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma sonucu Karşıyaka'da yapılan operasyonda durdurulan otomobildeki Emin A. (27) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, 116 kilitli poşet içinde, satışa hazır kokain maddesi ele geçirildi. Bu operasyondan bağımsız olarak Buca'da yapılan operasyonda ise uyuşturucu sattıkları iddia edilen Mehmet A. (39), C.P. (21) ve H.A. (20) gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, satışa hazır hale getirilmiş paketler içinde 61 gram metamfetamin maddesi ile hassas terazi, ruhsatsız 4 av tüfeği ve dolu 41 kartuş ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet A., C.P. ve H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Emin A. ise tutuklandı.
ELLERİ KELEPÇELİ KARŞILAŞTILAR
Öte yandan operasyonlarda gözaltına alınıp, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Emin A. ve Mehmet A.'nın kardeş oldukları ortaya çıktı. Emniyette elleri kelepçeli olarak birbirini gören kardeşlerin yıllardır görüşmedikleri öğrenildi. Farklı ekiplerin ayrı operasyonlarında gözaltına alınan iki şüphelinin emniyette karşılaşması, ekipler tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.

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Görüşmeyen uyuşturucu şüphelisi kardeşler, emniyette karşılaştıGörüşmeyen uyuşturucu şüphelisi kardeşler, emniyette karşılaştı

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