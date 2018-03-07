Gözaltı için gelen polise saldırdılar: 3’ü polis 4 yaralı

İzmir’de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi gözaltına almak isteyen polislere zanlının yakınları saldırınca 3’ü polis 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Onur Mahallesi 7371. Sokak’ta meydana geldi. Bayraklı ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve babaannesi ölen Y.Ç.’nin, taziye evinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese gelen ekipler, Y.Ç.’yi gözaltına almak istedi. Yakınları buna engel olmak isteyip, polisle tartışınca arbede çıktı. Tartışma esnasında Ü.Ç. isimli şahıs ile 3 polis yaralandı.

Bölgeye destek ekipler sevk edildi. Yaralı polisler olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken, Ü.Ç. isimli şahıs ambulansla önce özel bir hastaneye ardından ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kavganın sona ermesinin ardından Y.Ç’yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.