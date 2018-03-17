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Gözaltı sırasında çıkan olayla ilgili soruşturma

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 21:07 | Son Güncelleme

Gaziantep Valiliği, bir şahsın polis ekiplerince gözaltına aldığı sırada meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Şahinbey ilçemizde 16 Mart 2018 Cuma günü saat 17.00 sıralarında polis memurları ve şüpheli M.C.Ö adlı şahıs arasında yaşanan olaya ilişkin basında yer alan haber ve görüntülerle ilgili yapılan incelemede, kavşak noktasında görevli trafik ekibinin görev yapmasına engel olmaya, görevli polis memurlarına küfür ve hakaret ederek çevredeki vatandaşları provoke etmeye çalışan M.Ç.Ö adlı şüpheli şahsın gözlem altına alınması sırasında meydana gelen olay nedeniyle Valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Gaziantep Valiliği, bir şahsın polis ekiplerince gözaltına aldığı sırada meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Şahinbey ilçemizde 16 Mart 2018 Cuma günü saat 17.00 sıralarında polis memurları ve şüpheli M.C.Ö adlı şahıs arasında yaşanan olaya ilişkin basında yer alan haber ve görüntülerle ilgili yapılan incelemede, kavşak noktasında görevli trafik ekibinin görev yapmasına engel olmaya, görevli polis memurlarına küfür ve hakaret ederek çevredeki vatandaşları provoke etmeye çalışan M.Ç.Ö adlı şüpheli şahsın gözlem altına alınması sırasında meydana gelen olay nedeniyle Valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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