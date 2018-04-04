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Gözaltına alınan 10 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 23:26 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.  Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Sultanhisar ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan, çeşitli meslek guruplarına mensup M.Ç., M.D., G.Y., F.Y., A.S., Ş.E., N.T., Ö.S., B.M.

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Sultanhisar ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan, çeşitli meslek guruplarına mensup M.Ç., M.D., G.Y., F.Y., A.S., Ş.E., N.T., Ö.S., B.M. ve E.E. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.M. ve E.E. tutuklanırken, diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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