HABER

Gözaltına alınan FETÖ şüphelileri adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 11:48 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ’ByLock’ kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan 10 şüpheliden 4’ü adliyeye sevk edildi.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ’ByLock’ kullandıkları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltına kararı çıkartıldı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ’ByLock’ kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan 10 şüpheliden 4’ü adliyeye sevk edildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ’ByLock’ kullandıkları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltına kararı çıkartıldı. Bunun üzerine 28 Mart salı günü sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, şüpheli B.N.Ö, A.Ü, F.K, Y.A, F.B, A.S, Ü.Ö, İ.E.Ö, M.K. ve Ö.K.’yi adreslerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.A, Ö.K, A.S. ve F.B. adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Mide bulandıran olay! Tehditle istismar ettilerMide bulandıran olay! Tehditle istismar ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Adnan Oktar İsrail gazetesinde! İlginç sözlerAdnan Oktar İsrail gazetesinde! İlginç sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da gece kulübü savaşları: Gültepeli iki ayrı grup...

İstanbul'da gece kulübü savaşları: Gültepeli iki ayrı grup...

Mide bulandıran olay! 18 kişinin yaşadığı evde cinsel istismar dehşeti

Mide bulandıran olay! 18 kişinin yaşadığı evde cinsel istismar dehşeti

2 ay önce evlenen genç adamın feci ölümü

2 ay önce evlenen genç adamın feci ölümü

Taksi şoförü ile turistlerin taksi ücreti gerginliği kamerada

Taksi şoförü ile turistlerin taksi ücreti gerginliği kamerada

Taksim metrosunda panik anları! Yaşlı adamın ayağı metronun kapısına sıkıştı

Taksim metrosunda panik anları! Yaşlı adamın ayağı metronun kapısına sıkıştı

Van'da dünden beri aranıyordu... Kaybolan küçük çocuğun cesedi bulundu!

Van'da dünden beri aranıyordu... Kaybolan küçük çocuğun cesedi bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.