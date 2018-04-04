Gözaltına alınan ünlü inşaat firmasının yöneticileri sağlık kontrolüne çıkartıldı

Kadıköy Fikirtepe’de kentsel dönüşüm projelerini mali sorunlar nedeniyle durduran Pana Yapı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz’ın şikayet ettiği ve polis tarafından gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü sağlık kontrolüne götürüldü.
Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi ve Pana Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz, Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm projelerini mali sorunlar nedeniyle durdurmuştu. Birlikte iş yaptığı inşaat firmasının kendisini dolandırdığını ifade eden Şaşmaz, firmayı savcılığa başvurarak şikayet etti. Şüphelilerin şirketleri boşaltarak kendilerine ve yakınlarına maddi kazanım sağladıklarını iddia eden Şaşmaz’ın isimleri vermesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği çalışma başlattı.
Çalışma sonucu gözaltına alınarak şubede sorgulanan 8 şüpheliden 4’ü sağlık kontrolüne götürüldü.
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