HABER

Gözaltındaki şüpheli, polislerin arasında vurularak öldürüldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 19:12 | Son Güncelleme

ŞÜPHELİ YAKALANDI Gaziantep'te, kimlik kontrolü sırasında hakkında 'hakaret' suçundan arama kararı olduğu belirlenince gözaltına alınan Uğur Bakır'ı (38), sağlık kontrolü için götürüldüğü hastane girişinde tabancayla vuran kişi yakalandı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI
Gaziantep'te, kimlik kontrolü sırasında hakkında 'hakaret' suçundan arama kararı olduğu belirlenince gözaltına alınan Uğur Bakır'ı (38), sağlık kontrolü için götürüldüğü hastane girişinde tabancayla vuran kişi yakalandı. Ekipler, güvenlik kamera kayıtlarından kimliğini belirlediği şüpheli A.T.'yi olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalayıp gözaltına aldı.
Gaziantep Valiliğince de olayla ilgili yapılan ikinci açıklamada, "Şüpheli A.T. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin takibi sonucu 1 tabancayla birlikte ele geçirilmiştir" denildi.

PKK raporunda korkunç detaylarPKK raporunda korkunç detaylar
Trump'ı yerden yere vurdu: Ahlaksız, yalancı, saçları da perukTrump'ı yerden yere vurdu: Ahlaksız, yalancı, saçları da peruk
ABD'den Rusya'ya şok suçlamaABD'den Rusya'ya şok suçlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

O paralar iade edilecek!

O paralar iade edilecek!

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Antalya'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Pompalı tüfekle eşini öldürdü mahkemede gözyaşlarına boğuldu!

Pompalı tüfekle eşini öldürdü mahkemede gözyaşlarına boğuldu!

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.