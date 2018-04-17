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Gözaltındaki şüpheli, polislerin arasında vurularak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 14:11 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, kimlik kontrolü sırasında hakkında 'hakaret' suçundan arama kararı olduğu belirlenen Uğur Bakır (38), gözaltına alındı.

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, kimlik kontrolü sırasında hakkında 'hakaret' suçundan arama kararı olduğu belirlenen Uğur Bakır (38), gözaltına alındı. Bakır, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin girişinde, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından polislerin arasında tabancayla vurularak öldürüldü. Kaçan saldırganın kimliğinin belirlenerek yakalaması için çalışma başlatıldı. Olay, bugün öğle saatlerinde Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Uğur Bakır, dün Yaprak Mahallesi'nde polisler tarafından yapılan kimlik kontrolü sırasında, 'hakaret' suçundan arandığı belirlenince gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Bakır, bugün adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Uğur Bakır, polis aracından indirildiği sırada, kimliği belirsiz bir kişi arkadan yaklaşarak üzerindeki tabancayı çekip, polislerin arasındaki Bakır'a 5 el ateş etti. Bakır, kanlar içinde yerde kalırken, olay yerinde kargaşa yaşandı. Saldırgan da koşarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Uğur Bakır, hemen alındığı Acil Servis'te yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bakır'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisler, olay sonrası kaçan saldırganın kimliğinin belirlenerek yakalaması için çalışma başlattı.

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