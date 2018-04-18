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Gözaltındaki şüpheliyi, ağabeyinin katili sanıp öldürmüş (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 15:59 | Son Güncelleme

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Gaziantep'te, 'hakaret' suçundan arama kararı olduğu belirlenince gözaltına alınan Uğur Bakır'ı (38), sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin girişinde tabancayla vurup öldüren A.T.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Gaziantep'te, 'hakaret' suçundan arama kararı olduğu belirlenince gözaltına alınan Uğur Bakır'ı (38), sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin girişinde tabancayla vurup öldüren A.T. (17) ile ona yardım ettiği öne sürülen E.D.'nin (48) emniyetteki işlemleri tamamlandı. 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)

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