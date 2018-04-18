Gözaltındaki şüpheliyi, ağabeyinin katili sanıp öldürmüş (3)

TUTUKLANDILAR
Gaziantep'te, 'hakaret' suçundan arama kararı olduğu belirlenince gözaltına alınan Uğur Bakır'ı (38), sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin girişinde tabancayla vurup, öldüren A.T. (17) ile ona yardım ettiği öne sürülen E.D. (48), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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