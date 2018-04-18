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Gözaltındaki şüpheliyi, ağabeyinin katili sanıp öldürmüş (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 17:04 | Son Güncelleme

TUTUKLANDILAR Gaziantep'te, 'hakaret' suçundan arama kararı olduğu belirlenince gözaltına alınan Uğur Bakır'ı (38), sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin girişinde tabancayla vurup, öldüren A.T.

TUTUKLANDILAR
Gaziantep'te, 'hakaret' suçundan arama kararı olduğu belirlenince gözaltına alınan Uğur Bakır'ı (38), sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin girişinde tabancayla vurup, öldüren A.T. (17) ile ona yardım ettiği öne sürülen E.D. (48), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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