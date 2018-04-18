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Gözaltındaki şüpheliyi, ağabeyinin katili sanıp öldürmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 10:13 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, kimlik kontrolü sırasında hakkında 'hakaret' suçundan arama kararı olduğu belirlenince gözaltına alınan Uğur Bakır'ı (38), sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin girişinde tabancayla vurup öldüren A.T.'nin (17), şüpheliyi, bir önceki gün öldürülen ağabeyinin katili olduğunu sandığı ortaya çıktı.

Gözaltındaki şüpheliyi, ağabeyinin katili sanıp öldürmüş

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, kimlik kontrolü sırasında hakkında 'hakaret' suçundan arama kararı olduğu belirlenince gözaltına alınan Uğur Bakır'ı (38), sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanenin girişinde tabancayla vurup öldüren A.T.'nin (17), şüpheliyi, bir önceki gün öldürülen ağabeyinin katili olduğunu sandığı ortaya çıktı.
Olay, dün öğle saatlerinde Şehitkamil Devlet Hastanesi girişinde meydana geldi. Uğur Bakır, önceki gün Yaprak Mahallesi'nde polisler tarafından yapılan kimlik kontrolü sırasında, 'hakaret' suçundan arandığı belirlenince gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Bakır, adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Uğur Bakır, polis aracından indirildiği sırada, A.T. arkadan yaklaşarak üzerindeki tabancayı çekip, polislerin arasındaki Bakır'a 5 el ateş etti. Ağır yaralanan Bakır, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, kaçan A.T., polislerin takibi sonucu olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.
AĞABEYİNİN KATİLİ ZANNEDİP ÖLDÜRMÜŞ
Çocuk Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan A.T.'nin, olaydan bir gün önce olan pazartesi günü Binevler Mahallesi'nde tabancayla öldürülen Niyazi T.'nin kardeşi olduğu belirlendi. Ağabeyi Niyazi T.'nin intikamını almak için hastane önünde pusu kurduğu ortaya çıkan A.T.'nin, ilk ifadesinde Şehitkamil Devlet Hastanesi önünde ağabeyi Niyazi T.'yi öldüren kişinin getirilmesini beklediğini, sivil polisler eşliğinde hastaneye getirilen Uğur Bakır'ı ağabeyinin katili olduğunu zannederek ateş ettiğini söylediği öğrenildi.
Emniyetteki ifadesi süren A.T.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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Gözaltındaki şüpheliyi, ağabeyinin katili sanıp öldürmüşGözaltındaki şüpheliyi, ağabeyinin katili sanıp öldürmüş

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