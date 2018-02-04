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Gözleri görmeyen sokak köpeğinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

YAŞAM HABERLERİ | 04.02.2018 18:07 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde fırtınalı havada denize düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Gözleri görmeyen sokak köpeğinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde fırtınalı havada denize düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. Gözleri görmeyen talihsiz köpeğin sokak köpeklerinden kaçarken denize düştüğü öğrenildi.
Ortakent mahallesi Yahşi marinasında denize düşen sokak köpeğinin imdadına itfaiye erleri yetişti. Gözleri görmeyen köpeğin, sokak köpeklerinden kaçmak isterken denize düştüğü öğrenildi. O sırada marinada bulunan vatandaşlar köpeğin denize düştüğünü görünce itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede marinaya gelerek şişme botla teknenin yanına yanaşan itfaiye erleri teknenin pervanesine ayağı sıkışan köpeği kurtardı. Boğulma tehlikesi geçiren talihsiz köpeğin yaşadığı korku dolu anlar yürek sızlattı.
Denizden çıkarıldıktan sonra battaniyeye sarılan köpek itfaiye ekipleri tarafından Bodrum Belediyesi hayvan barınağına götürüldü. Barınakta tedavisi yapılan köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözleri görmeyen sokak köpeğinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Gözleri görmeyen sokak köpeğinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Gözleri görmeyen sokak köpeğinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

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