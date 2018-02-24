Gözlük hırsızları yakayı ele verdi

İstanbul’da piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan ithal gözlükleri çalan hırsızlar yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Maltepe, Cevizli Mahallesi, Pamir Sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobilin içerisinden yurt dışından ithal edildiği öğrenilen 660 adet gözlüğün bulunduğu çantanın çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Hırsızlığın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alan ekipler şüphelilerin kimliğini tespit ederek çalışmalarına hız verdi. Güvenlik kamera kayıtlarında şüphelilerin yakalanmamak amacıyla kullandıkları otomobilin plakasını değiştirdikleri görüldü. Yapılan takip sonucunda Maltepe’de hırsızlık olayına karışan 2 kişi Esenyurt’ta otomobillerine benzin aldıkları sırada kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin kaldıkları adreslere yapılan aramalarda ise 901 adet gözlük ele geçirildi.

Esenyurt’ta yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Emrah B.ve Can K.’nın hırsızlık suçlarından emniyette kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.