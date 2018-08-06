Gözyaşları Yağmur hemşire için aktı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'da, çalıştığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde beynindeki ur nedeniyle tedavi gören hemşire Yağmur Temur Bolat (29), yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk annesi Bolat için hastanede düzenlenen törene katılanlar, gözyaşlarına boğuldu.

İnegöl Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisi'nde görev yapan hemşire Yağmur Temur Bolat, beynindeki tümör nedeniyle aynı hastanede bir süredir tedavi görüyordu. Yoğun bakıma alınan genç hemşire, dün tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk annesi olan Yağmur Temur Bolat'ın ölümü, ailesini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. Hastane yönetimi, hemşire için tören düzenledi. Törene katılan hemşirenin yakınları ve sağlık çalışanları gözyaşlarını tutamadı.

Hemşire Yağmur Temur Bolat'ın cenazesinin, bugün öğle Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

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