HABER

GPS ile yeri tespit edilen TIR sürücüsü, ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 13:04 | Son Güncelleme

BURSA'da, TIR sürücüsü Sinan Gerçin (45) yağmur suyu kanalında ölü bulundu.

GPS ile yeri tespit edilen TIR sürücüsü, ölü bulundu

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, TIR sürücüsü Sinan Gerçin (45) yağmur suyu kanalında ölü bulundu. Sinan Gerçin'in cesedini, kendisine telefonla ulaşamayıp aracın yerini GPS (Küresel yer belirleme sistemi) ile tespit eden çalıştığı şirketin görevlileri buldu.
Bursa’dan 16 RA 609 çekici plakalı TIR'ı ile Ankara istikametine gitmekte olan Sinan Gerçin ile çalıştığı şirketin görevlileri telefonla zaman zaman irtibat kurdu. Ancak bir süre sonra görevliler Gerçin'e ulaşamadı. GPS ile TIR'ın yerini belirleyen şirket çalışanları, Demirtaş viyadüğü yakınında yağmur suyu kanalında Sinan Gerçin'i ölü olarak buldu. Gerçin'in kesin ölüm nedeni, savcılık incelemesi sonucu belirlenecek.

FOTOĞRAFLI

GPS ile yeri tespit edilen TIR sürücüsü, ölü bulunduGPS ile yeri tespit edilen TIR sürücüsü, ölü bulunduGPS ile yeri tespit edilen TIR sürücüsü, ölü bulunduGPS ile yeri tespit edilen TIR sürücüsü, ölü bulundu

PARTNER'Kızımın başını öne eğdirmem''Kızımın başını öne eğdirmem'
Balıkesir'de ahırda çıkan yangında 20 büyükbaş kurtarıldıBalıkesir'de ahırda çıkan yangında 20 büyükbaş kurtarıldı
KKTC'de Pakistan Kültür GecesiKKTC'de Pakistan Kültür Gecesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa Şehzadeler ilçesinde çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor

Manisa Şehzadeler ilçesinde çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor

Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı

Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı

Otelden atılan paralar izdihama neden oldu!

Otelden atılan paralar izdihama neden oldu!

Yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü

Yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü

Yol verme kavgasında kendini vurdu

Yol verme kavgasında kendini vurdu

İstanbul Kadıköy'de köpeğe şiddet! Dehşet anları kamerada

İstanbul Kadıköy'de köpeğe şiddet! Dehşet anları kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.