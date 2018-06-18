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GPS ile yeri tespit edilen TIR sürücüsü, ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 14:37 | Son Güncelleme

BURSA'da, TIR sürücüsü Sinan Gerçin (45) yağmur suyu kanalında ölü bulundu.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, TIR sürücüsü Sinan Gerçin (45) yağmur suyu kanalında ölü bulundu. Sinan Gerçin'in cesedini, kendisine telefonla ulaşamayıp aracın yerini GPS (Küresel yer belirleme sistemi) ile tespit eden çalıştığı şirketin görevlileri buldu. Bursa’dan 16 RA 609 çekici plakalı TIR'ı ile Ankara istikametine gitmekte olan Sinan Gerçin ile çalıştığı şirketin görevlileri telefonla zaman zaman irtibat kurdu. Ancak bir süre sonra görevliler Gerçin'e ulaşamadı. GPS ile TIR'ın yerini belirleyen şirket çalışanları, Demirtaş viyadüğü yakınında yağmur suyu kanalında Sinan Gerçin'i ölü olarak buldu. Gerçin'in kesin ölüm nedeni, savcılık incelemesi sonucu belirlenecek.

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