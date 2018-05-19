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Greyderin altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2018 17:21 | Son Güncelleme

KARAMAN'da geri manevra yapan iş makinesinin altında kalan motosikletin sürücüsü Adnan Emek (60) yaşamını yitirdi.

Muammer Şen / Karaman, (DHA) - KARAMAN'da geri manevra yapan iş makinesinin altında kalan motosikletin sürücüsü Adnan Emek (60) yaşamını yitirdi. Kaza, bugün 15.00 sıralarında Beyazket Mahallesi'nde bulunan yolda meydana geldi. İddiaya göre, Karaman Belediyesine ait greyder ile yolda çalışma yapmakta olan Musa Gülen (52) geri manevra yaptığı sırada Adnan Emek'in kullandığı 70 EH 189 plakalı motosiklete çarptı. Motosiklete çarptığının farkında olmayan Gülen, greyder ile motosikletin ve Adnan Emek'in üzerinden geçti. Kaza yaptığını daha sonra fark eden Gülen, polisten ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrol sonucu Adnan Emek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Adnan Emek'in cesedi olay yeri inceleme ekibi ve savcının yaptığı incelemelerin ardından Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis iş makinesi sürücüsünü gözaltına aldı.

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