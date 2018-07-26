"Gri Liste"de aranan Meryem Özsöğüt tutuklandı

Alper KORKMAZ-İSTANBUL (DHA)-SARIYER'de gözaltına alınan terör örgütü DHKP-C üyesi Meryem Özsöğüt tutuklandı.
Sarıyer'de geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda gri listede aranan terör örgütü DHKP-C üyesi Meryem Özsöğüt ile C.D. yakalanmıştı. Meryem Özsöğüt ve C.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken aynı soruşturmanın devamında yapılan operasyonda Z.Y. gözaltına alındı. Z.Y. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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