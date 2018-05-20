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Gri listede yer alan PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 19:01 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalında 18 Mayıs'ta gerçekleştirilen hava operasyonunda etkisiz hale getirilen 5 PKK terör örgütü mensubundan birinin, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinin gri kategorisinde yer alan 'Şevger' kod adlı Zeynal Küçük adlı terörist olduğu belirtildi.

Gri listede yer alan PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Ovacık ilçesi kırsalında 18 Mayıs'ta gerçekleştirilen hava operasyonunda etkisiz hale getirilen 5 PKK terör örgütü mensubundan birinin, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinin gri kategorisinde yer alan 'Şevger' kod adlı Zeynal Küçük adlı terörist olduğu belirtildi.
Ovacık ilçesi kırsalında MİT Bölge Müdürlüğü'nün ve İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinesinde 18 Mayıs tarihinde yapılan hava destekli operasyonda F-16 uçakları tarafından 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Yapılan kimlik tespit çalışmasında, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinin gri kategorisinde yer alan 'Şevger' kod adlı Zeynal Küçük olduğu belirtildi.

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