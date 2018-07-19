'Gri Liste'deki DHKP-C'li yakalandı

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - İSTANBUL'da düzenlenen terör operasyonunda "Gri liste"de aranan DHKP-C'li Meryem Özsöğüt yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DHKP-C terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında Sarıyer'de operasyon düzenlendi. Operasyonda, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı 'Gri liste'de yer alan Meryem Özsöğüt yakalandı. Özsöğüt ile birlikte hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aranan C.D. iel "silahlı terör örgütü üyelerine yardım ve yataklık yapmak" suçundan aranan A.B. yakalandı. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.
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Gri listede aranan DHKP-C'li Meryem Özsöğüt, İstanbul'da yakalandı
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