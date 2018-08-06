HABER

Gri listedeki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 14:21 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 11 Temmuz'da PKK/KCK terör örgütünün 'sözde' Amanos Saha, Osmaniye-Erzin grubuna yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 'terör arananlar listesi gri kategori'de bulunan 'Şiyar-Rüstem' kod adlı Deniz Tali olduğunu bildirdi.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, 11 Temmuz'da PKK/KCK terör örgütünün 'sözde' Amanos Saha, Osmaniye-Erzin grubuna yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 'terör arananlar listesi gri kategori'de bulunan 'Şiyar-Rüstem' kod adlı Deniz Tali olduğunu bildirdi.
Bakanlık, iç güvenlik operasyonları kapsamında; PKK/KCK terör örgütünün 'sözde' Amanos saha, Osmaniye-Erzin grubuna yönelik 11 Temmuz'da, İHA ile tespit edilerek yakın hava desteği icrasıyla 11 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, yapılan çalışmalar neticesinde, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 14 olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, ayrıca, söz konusu operasyonda 'terör aranalar listesi gri kategori'de bulunan 'Şiyar-Rüstem' kod adlı Deniz Tali isimli örgüt mensubunun da etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

PARTNERAşk sahile vurduAşk sahile vurdu
6'ncı kattaki balkondan düşen Seren, öldü6'ncı kattaki balkondan düşen Seren, öldü
Tunceli'de 6 terörist öldürüldü (2)Tunceli'de 6 terörist öldürüldü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B.'nin fuhuş operasyonundan nasıl yakalandığı ortaya çıktı

'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B.'nin fuhuş operasyonundan nasıl yakalandığı ortaya çıktı

Diğer Haberler
Tekirdağ'da genç kadının esrarengiz ölümü

Tekirdağ'da genç kadının esrarengiz ölümü

Vadiistanbul Extream Fest ne zaman? Vadiistanbul Extream Fest nerede?

Vadiistanbul Extream Fest ne zaman? Vadiistanbul Extream Fest nerede?

Antalya'daki EDS iddiası gündem yarattı! Belediye başkanından açıklama geldi...

Antalya'daki EDS iddiası gündem yarattı! Belediye başkanından açıklama geldi...

Tudors sokak hayvanları için harekete geçti

Tudors sokak hayvanları için harekete geçti

Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti

Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bağ evinde dehşet!

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bağ evinde dehşet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.