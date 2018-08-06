Gri listedeki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, 11 Temmuz'da PKK/KCK terör örgütünün 'sözde' Amanos Saha, Osmaniye-Erzin grubuna yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 'terör arananlar listesi gri kategori'de bulunan 'Şiyar-Rüstem' kod adlı Deniz Tali olduğunu bildirdi.

Bakanlık, iç güvenlik operasyonları kapsamında; PKK/KCK terör örgütünün 'sözde' Amanos saha, Osmaniye-Erzin grubuna yönelik 11 Temmuz'da, İHA ile tespit edilerek yakın hava desteği icrasıyla 11 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, yapılan çalışmalar neticesinde, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 14 olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, ayrıca, söz konusu operasyonda 'terör aranalar listesi gri kategori'de bulunan 'Şiyar-Rüstem' kod adlı Deniz Tali isimli örgüt mensubunun da etkisiz hale getirildiği duyuruldu.



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