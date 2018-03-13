HABER

Grip şikayetiyle gittiği hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 10:21 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde gribal enfeksiyon şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hayatını kaybetti.İddialara göre, Fethiye ilçesi Çatalarık Mahallesi’nde ikamet eden 11 yaşındaki Pınar Naz Köseoğlu, 7 Mart Çarşamba günü aniden fenalaştı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde gribal enfeksiyon şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hayatını kaybetti.
İddialara göre, Fethiye ilçesi Çatalarık Mahallesi’nde ikamet eden 11 yaşındaki Pınar Naz Köseoğlu, 7 Mart Çarşamba günü aniden fenalaştı. Çocuklarının fenalaştığını gören aile, Fethiye Devlet Hastanesine götürdü. Bulantı ve kusma şikayeti bulunan Köseoğlu’nun hastanede yapılan muayenesinde bir bulguya rastlanmazken, çocuk evine gönderildi. Ertesi gün tekrar fenalaşan kız, ailesi tarafından bu defa özel hastaneye götürüldü. Burada tekrar muayene edilen Köseoğlu ilaç verilerek tekrar evine gönderildi. 10 Mart tarihinde rahatsızlığı artınca ailesi tarafından tekrar aynı özel hastaneye götürülen kızın yapılan tetkiklerde kalbinde sorun olduğu belirlendi. Köseoğlu, dün hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Pınar Naz Köseoğlu’nun cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahalle Mezarlığı’nda defnedildi. Cenaze töreninde büyük üzüntü yaşayan baba Osman, anne Saliha ve küçük kızın kardeşi Aslı yakınları tarafından sakinleştirildi.
Baba Osman Köseoğlu, kızını götürdüğü hastanelerdeki doktorların kızıyla yeterince ilgilenmediklerini ileri sürdü. Kızını her hastaneye götürüşünde “Bir şeyi yok, verdiğimiz ilaçları kullansın” cevabını aldığını söyleyen Köseoğlu, “Her gittiğimde doktorlar ilgilenmediği için kavga ediyordum. Bu kez kavga etmedim ama kızımı kaybettim. Keşke kavga etseydim de kızımı kaybetmeseydim. Çocuğum için hiçbir şey yapmadılar. Benim çocuğum öldü, başka Pınarlar ölmesin” dedi.
Fethiye Devlet Hastanesi yetkilileri, genç kızın kesin ölüm nedeninin otopsi sonuçlarından sonra belirleneceğini açıklarken, kızını doktorların ihmali sonucu kaybettiğini iddia eden Köseoğlu, her iki hastanedeki doktorlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.
Pınar Naz Köseğlu’nun Çatalarık Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Grip şikayetiyle gittiği hastanede öldü

1 / 13

Grip şikayetiyle gittiği hastanede öldü

Grip şikayetiyle gittiği hastanede öldü
2 / 13

Grip şikayetiyle gittiği hastanede öldü

Grip şikayetiyle gittiği hastanede öldü
3 / 13

Grip şikayetiyle gittiği hastanede öldü

Grip şikayetiyle gittiği hastanede öldü
4 / 13

Grip şikayetiyle gittiği hastanede öldü

Grip şikayetiyle gittiği hastanede öldü
5 / 13

Grip şikayetiyle gittiği hastanede öldü

Grip şikayetiyle gittiği hastanede öldü
6 / 13

Grip şikayetiyle gittiği hastanede öldü

Grip şikayetiyle gittiği hastanede öldü
7 / 13

Grip şikayetiyle gittiği hastanede öldü

Grip şikayetiyle gittiği hastanede öldü
8 / 13

Grip şikayetiyle gittiği hastanede öldü

Grip şikayetiyle gittiği hastanede öldü
9 / 13

Grip şikayetiyle gittiği hastanede öldü

Grip şikayetiyle gittiği hastanede öldü
10 / 13

Grip şikayetiyle gittiği hastanede öldü

Grip şikayetiyle gittiği hastanede öldü
11 / 13

Grip şikayetiyle gittiği hastanede öldü

Grip şikayetiyle gittiği hastanede öldü
12 / 13

Grip şikayetiyle gittiği hastanede öldü

Grip şikayetiyle gittiği hastanede öldü
13 / 13

Grip şikayetiyle gittiği hastanede öldü

Grip şikayetiyle gittiği hastanede öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!

Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edremit Venedik’e döndü

Edremit Venedik’e döndü

Bursa-İstanbul otobanında feci kaza: 2 kişi yanarak öldü

Bursa-İstanbul otobanında feci kaza: 2 kişi yanarak öldü

Erdoğan’ın konvoyunu görünce heyecandan kaza yaptı

Erdoğan’ın konvoyunu görünce heyecandan kaza yaptı

Tavşanlı’da uyuşturucu operasyonu

Tavşanlı’da uyuşturucu operasyonu

Kereste yüklü TIR devrildi; sürücü öldü

Kereste yüklü TIR devrildi; sürücü öldü

Fatih'te doğalgaz patlaması: 1'i bebek 4 yaralı (2)

Fatih'te doğalgaz patlaması: 1'i bebek 4 yaralı (2)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.