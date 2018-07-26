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GSM bayisini pompalı tüfekle bastı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 17:07 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de Murat K., internete iyi bağlanamadığını iddia ettiği GSM operatörü bayisini pompalı tüfekle bastı, korku dolu anlar yaşandı.

GSM bayisini pompalı tüfekle bastı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de Murat K., internete iyi bağlanamadığını iddia ettiği GSM operatörü bayisini pompalı tüfekle bastı, korku dolu anlar yaşandı.
Olay, kent merkezindeki Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iş yerine internet aboneliği yaptıran Murat K., hizmet aldığı GSM operatöründen memnun kalmadı. Görüşmek için gittiği GSM bayiinde, sıkıntısına çözüm üretilmediğini iddia eden Murat K., yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkarıp, çalışanlara doğrulttu. Bu sırada iş yerinde çalışan kadın görevlileri dışarı çıkaran Murat K., dışarı çıkıp havaya da ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, saldırgan Murat K.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin sorgusu sürüyor.

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GSM bayisini pompalı tüfekle bastıGSM bayisini pompalı tüfekle bastı

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