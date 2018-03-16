GSM Şirketi yöneticisine silahlı saldırının failleri adliyeye sevk edildi

İstanbul’da, bir GSM şirketinin Genel Müdür Yardımcısı M.R’ye silahlı saldırı düzenledikleri ileri sürülen 3 zanlı, bu sabah adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, M.R. , önceki gün sabah saatlerinde Kemerburgaz’daki evinden Maslak’taki işyerine gitmek üzere aracıyla yola çıktığı sırada, Atatürk Sanayi Sitesi kavşağında silahlı saldırıya hedef olmuş, M.R.’nin içinde bulunduğu araca 3 kurşun isabet etmişti. M.R saldırıyı yara almadan atlatırken, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda Ş.S. ve olayda birlikte hareket ettiği Y.Ç. ile Y.A. adlı 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri ileri sürülen 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Saldırının, sözleşmesi iptal edilen taşeron firmaya mensup kişilerin gerçekleştirdikleri ileri sürüldü.