GSM Şirketinin yöneticisine içinde bulunduğu araca silahlı saldırı

Bir GSM şirketinin Genel Müdür Yardımcısı M. R’nin içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendi. Olayda araca üç kurşun isabet ederken, M.R. saldırıyı yara almadan atlattı. Olayla ilgili saldırgan ve bağlantısı olan 2 kişi gözaltına alındı.

Bir GSM şirketinin Türkiye’deki Genel Müdür Yardımcısı M. R., Maslak’taki şirketin bulunduğu binaya gittiği esnada silahlı saldırıya uğradı. M.R.’nin içinde bulunduğu araca Atatürk Sanayi Sitesi Kavşağı’nda 5 el ateş açıldı. Olayda M.R. ve yanındakiler yara almadan kurtuldu.

Öte yandan, polis ekipleri saldırıya gerçekleştiren Ş.S. ve onunla bağlantılı olduğu tespit edilen iki kişiyi gözaltına aldı. GSM şirketinin yöneticisi M.R polise verdiği ifadede, 2.5 senedir Türkiye’de yaşadığını herhangi bir tehdit almadığını söyledi.