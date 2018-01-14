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GSM şirketlerinden hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 14.01.2018 15:54 | Son Güncelleme 3 saat önce

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA'da, aynı gece farklı 3 GSM şirketine ait bayiden hırsızlık yaptığı belirlenen ve 6 kişilik çetenin üyesi olduğu ileri sürülen 4 kişi, polis tarafından yakalandı. Diğer 2 şüphelinin de yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Şehzadeler ilçesinin 1. Anafartalar, Akıncılar ve Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki farklı 3 GSM operatörüne ait bayiye, 3 Ocak günü saat 02.00 sıralarında giren hırsızlar, çok sayıda cep telefonu ile 20 bin TL çaldı. Sabah hırsızlığı fark eden iş yeri yetkilileri, durumu polise haber verdi. İş yerlerinde parmak izi incelemesi yapan polis, MOBESE kameraları ile çevredeki binalarda bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yaklaşık 700 saatlik güvenlik kamerası kaydı, incelemeye alındı. Görüntülerden hırsızlık olayına karışan şüphelilerin M.T. (38), İ.A. (27), M.A. (31) ve Y.B. (16) olduğu tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca hırsızlık çetesi üyesi olduğu ileri sürüldü.

Şüphelilerden M.T.'nin 34, İ.A.'nın 24, M.A.'nın 16, Y.B.'nin ise 33 hırsızlık olayından arandığı belirlendi. Hırsızlık olaylarının farklı illerde gerçekleştirildiği saptandı.

İstanbul'da 4 şüphelinin olduğu tespit edilince, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Şüpheliler, 11 Ocak günü, Güngören'de kiralayıp, sahte plaka taktıkları otomobilde, ortaklaşa düzenlenen operasyonla yakalandı. Manisa'ya getirilen şüpheliler, emniyette 3 gün süren işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık çetesinin üyesi olduğu ileri sürülen diğer 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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