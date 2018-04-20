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Gübre yığınına saplanıp mahsur kalan atı, itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 13:50 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Narman ilçesinde tarla kenarına dökülen gübreye saplanarak mahsur kalan at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gübre yığınına saplanıp mahsur kalan atı, itfaiye kurtardı

Murat AYDIN/NARMAN (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Narman ilçesinde tarla kenarına dökülen gübreye saplanarak mahsur kalan at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Narman'ın Tuzla Mahallesi Kızıllar mevkiinde Cumhur Selviye, kendisine ait atın tarla kenarına dökülen gübre yığınına saplanarak mahsur kaldığını gördü. Atı kendi çabalarıyla kurtarmaya çalışan Selviye sonuç alamayınca, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Ekipler, atın boynuna kadar gübreye saplandığını belirledi. At, bağlanan halatla çekilerek güçlükle kurtarıldı.
İtfaiye erlerine teşekkür eden atın sahibi Cumhur Selviye, "İtfaiyeden önce atı biz kurtarmak istedik. Ancak mümkün değildi. Pislik bir bataklık gibi. İçine giren her şeyi yutuyordu. Gittikce biraz daha pisliğe batan atı kurtarması için itfaiyeden yardım istedik. Onlar da kısa sürede gelip yaklaşık 30 dakika süren bir operasyonla kurtardılar" diye konuştu.

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Gübre yığınına saplanıp mahsur kalan atı, itfaiye kurtardıGübre yığınına saplanıp mahsur kalan atı, itfaiye kurtardıGübre yığınına saplanıp mahsur kalan atı, itfaiye kurtardı

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