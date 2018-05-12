Guinness Rekorlar Kitabı'na aday dev tavada 2 ton ciğer pişirildi

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Belediye Başkanlığı, kentin meşhur lezzeti olan tava ciğerini dünyaya tanıtmak için 2 ton ağırlığında ve 80 santim yüksekliğinde yaptırdığı 'dünyanın en büyük tavası'nda 2 ton ciğer pişirerek dağıttı. Alana vinçle konulan tava Guinness Rekorlar Kitabı temsilcileri tarafından ölçülerek kayıt altına alınırken, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, rekorun gerçekleşmesinin ardından tavanın sergileneceği söyledi. Edirne'de yaklaşık 8 bin 300 yıllık tarihe sahip olan kentin meşhur lezzeti tava ciğerini tüm dünyaya tanıtmayı hedefleyen Edirne Belediyesi, 'dünyanın en büyük tavası' ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için 2 ton ağırlığında, 80 santim yüksekliğinde ve 704 santimetre çapında paslanmaz sacdan bir tava yaptırdı. Kırklareli'ndeki yaptırılan tava kamyonla taşınarak Edirne'ye getirildi. Edirne Belediyesi'nin bu yıl 'Edirne'ye gel ciğerimi ye' sloganıyla 8'incisini düzenlediği Bando ve Ciğer Festivali kapsamında, Balkanlar'dan gelen bando ve gösteri ekiplerinin yer aldığı yürüyüş korteji, Meriç Köprüsü üzerinden Lozan Caddesi'ne geldi. Karaağaç Mahallesi'ndeki Lozan Caddesi'ne getirilen dev tava Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye Danışmanı Prof. Dr. Orhan Kural ve Aydın Türgücü tarafından ölçülerek kayıt altına alındı. Tava ardından bir vinç yardımıyla ateş üzerine yerleştirildi. Rekor denemesinde mimar Elif Aras, mimar Emine Yaraldı, makine mühendisi Yaver Tetik, Edirne Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Yönel de teknik ekipte yer aldı. ATEŞİ, 12 TON ODUNLA YAKILDI Dev tava, 12 ton odun, 3 ton kömür kullanılarak ısısı 180 santigrat yüksekliğe ulaştırıldığında, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve tava ciğer ustaları tarafından kentin meşhur lezzeti olan ciğerler tavaya bırakıldı. 2 ton ciğer kısa sürede pişirilerek rekor denemesini izleyen halka ücretsiz dağıtıldı. Dağıtım sırasında, ciğer almak isteyenler arasında zaman zaman izdiham yaşandı. Kentin ciğerci ustaları gibi başına aşçı kepi takan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, tavanın normal ciğer tavasının 16 katı büyüklüğünde olduğunu belirterek, dünyanın en büyük tavasında Edirne ciğeri pişirdiklerini söyledi. Gürkan, "Tava ciğerin başkenti Edirne'de yanımda birbirinden hünerli ustalarımız var. Bugün Edirne Tava Ciğer Festivali'nin 8'incisini yapıyorlar. Edirne'nin ustaları, ciğeri sadece bir iş meslek olarak görmüyorlar. O ciğerin içine sevgilerini aşklarını, tutkularını, alın terlerini katıyorlar. Edirne ciğerinin bu nedenle dünyada eşi benzeri yok. Bugün de bütün ustalarımız ile birlikte Edirne tava ciğerine yakışır bir şekilde dünyanın en büyük tavasını Edirne'de burada yakarak, hazırladıkları ciğeri pişirerek Guinness Rekorlar Kitabı'nda tescil ettireceğiz. Sadece ulusal anlamda değil, bütün dünyada 7 milyar insanın hafızasına kazınmış olacak. Biz bunu hep birlikte başarıyoruz. Tüm insanlığı uzlaşma, barış, sevgi kenti, medeniyet kenti Edirne'ye hem görmeye hem gezmeye hem de ciğer yemeye davet ediyoruz" diye konuştu. RAPOR 10 GÜN SONRA SUNULACAK Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye Danışmanı Prof. Dr. Orhan Kural ve Aydın Türgücü, yapılan ölçümlerin ve tespitlerin ardından hazırlanarak raporun 10 gün içerisinde Guinness Rekorlar Kitabı'na tescil edilmesi için sunulacağını söyledi. Rekor denemesinde yapılan tüm işlemler kamera ile de kayıt altına alındı. İKİ GÜNDE 3 TON DAĞITILACAK Edirne tava ciğeri ustaların Bahri Dinar, rekor denemesi nedeniyle gururlu olduklarını belirterek, "Bugün Edirneli ciğerlerin hayalleri gerçek oldu. Rüyalar gerçek oldu. Dünyanın en büyük tavasına sahibiz, tabii ki bunun için de çok gururluyuz" dedi. Kemal Kılıç ise iki günde 3 ton ciğerin kentin her noktasında dağıtılacağını kaydederek, "Muhteşem bu coşkuya tanıklık etmek bizim için büyük bir mutluluk. Dünyanın en büyük tavasında Edirne tava ciğerini pişirmek bizim için ayrı gurur. Bütün gurmeleri, gastronomi ile ilgilenen herkesi Edirne'ye bekliyoruz. Festival boyunca kentte yaklaşık 3 ton ciğer dağıtılacak" ifadelerini kullandı. REKORUN ARDINDAN DEV TAVA SERGİLENECEK Guinness Rekorlar Kitabı'na gönderilecek raporun ardından rekorun tescil edilmesiyle dev tava Lozan Caddesi'nde sergilenecek. Dev tavanın yanına yine Edirne Belediyesi tarafından acı biber ve ciğerci ustası maketi de konulacak.

