Gülay'ı taciz eden şüpheli adliyeye sevk edildi (2)

ERDOĞAN'A HAKARATTEN TUTUKLANDI
Hatay'da yaşayan Gülay Mübarek'i sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen Erdoğan Küpeli, genç kızı tehdit suçundan adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, yazışmalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Erdoğan Küpeli, Kozan Cezaevi'ne gönderildi.
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