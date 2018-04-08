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"Gülen’in köpeğiyim" dediği öne sürülen profesöre 22,5 yıla kadar hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 12:52 | Son Güncelleme

Erzurum’da "Gülen’in köpeğiyim" dediği öne sürülen profesörün yargılandığı davada terör örgütü yöneticiliğinden 22,5 yıla kadar hapsi istendi.Erzurum’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof.

Erzurum’da "Gülen’in köpeğiyim" dediği öne sürülen profesörün yargılandığı davada terör örgütü yöneticiliğinden 22,5 yıla kadar hapsi istendi.
Erzurum’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri Çolak’ın (69) 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Soruşturma zaptlarında Çolak’ın elde edilen fotoğrafların üzerine ’talebelerim’ notunu düştüğü ve örgütün ’manevi abisi’ olduğuna yer verildi. Tanık beyanlarına göre kendisini sohbetlerde "Ben Fetullah Gülen’in köpeğiyim" diye tanımladığı ileri sürülen Çolak’ın mahkemeye sunulan mütalaada, silahlı terör örgütü yöneticiliğinden 22,5 yıla kadar hapsi istendi.
Duruşma, sanık avukatının esas hakkında savunma hazırlaması için ertelendi.

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