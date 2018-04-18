HABER

"Gülen’in köpeğiyim" dediği öne sürülen profesöre 7 yıl 6 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 12:13 | Son Güncelleme

Erzurum’da "Gülen’in köpeğiyim" dediği öne sürülen profesör 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.Erzurum’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof.

Erzurum’da "Gülen’in köpeğiyim" dediği öne sürülen profesör 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.
Erzurum’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri Çolak’ın (69) 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Soruşturma zaptlarında Çolak’ın elde edilen fotoğrafların üzerine ’talebelerim’ notunu düştüğü ve örgütün ’manevi abisi’ olduğuna yer verildi. Tanık beyanlarına göre sohbetlerde "Ben Fetullah Gülen’in köpeğiyim" dediği ileri sürülen Çolak’ın mahkemeye sunulan mütalaada, silahlı terör örgütü yöneticiliğinden 22,5 yıla kadar hapsi istendi.
Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede sunduğu esas hakkındaki değerlendirmesinde, Çolak’ın "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Çolak’ın "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan dava açılan sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediğini belirterek, 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Heyet, ayrıca hükümle birlikte Çolak’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Canlı yayın ölümle bitti!Canlı yayın ölümle bitti!
'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün cezası belli oldu'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün cezası belli oldu
Bahçeli'nin 'erken seçim' çağrısı sonrası kulislerde neler konuşuluyor?Bahçeli'nin 'erken seçim' çağrısı sonrası kulislerde neler konuşuluyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

İsviçre'de şike depremi!

İsviçre'de şike depremi!

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

Kuzenler sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı

Kuzenler sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı

Hastane önünde bacanakların kavgasına yakınları karıştı: 5 yaralı

Hastane önünde bacanakların kavgasına yakınları karıştı: 5 yaralı

Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü

Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.