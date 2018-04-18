"Gülen’in köpeğiyim" dediği öne sürülen profesöre 7 yıl 6 ay hapis

Erzurum’da "Gülen’in köpeğiyim" dediği öne sürülen profesör 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Erzurum’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri Çolak’ın (69) 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Soruşturma zaptlarında Çolak’ın elde edilen fotoğrafların üzerine ’talebelerim’ notunu düştüğü ve örgütün ’manevi abisi’ olduğuna yer verildi. Tanık beyanlarına göre sohbetlerde "Ben Fetullah Gülen’in köpeğiyim" dediği ileri sürülen Çolak’ın mahkemeye sunulan mütalaada, silahlı terör örgütü yöneticiliğinden 22,5 yıla kadar hapsi istendi.

Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede sunduğu esas hakkındaki değerlendirmesinde, Çolak’ın "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Çolak’ın "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan dava açılan sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediğini belirterek, 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, ayrıca hükümle birlikte Çolak’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.