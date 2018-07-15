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Gülnar'da orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2018 20:14 | Son Güncelleme

MERSİN'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, ekipler tarafından kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başladı.

Gülnar'da orman yangını

GÜLNAR(Mersin), (DHA) - MERSİN'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, ekipler tarafından kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başladı.
Yangın, Lapa Mahallesi Derince mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Ormandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'na bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangına 100 orman işçisi 5 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz ve 10 su tankı ile müdahale etti. Alevlerin daha fazla yayılmadan kontrol altına alınan yangında yaklaşık 4 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

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Gülnar'da orman yangınıGülnar'da orman yangınıGülnar'da orman yangınıGülnar'da orman yangını

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