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Gülşehir’de güveni kötüye kullanan 1 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 12:58 | Son Güncelleme

Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından güveni kötüye kullanmak suçundan aranan 1 kişi yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Gülşehir’de güveni kötüye kullanma suçundan aranan B.Y.

Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından güveni kötüye kullanmak suçundan aranan 1 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Gülşehir’de güveni kötüye kullanma suçundan aranan B.Y. polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.Y. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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