Gülşehir’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında Gülşehir adli makamlarınca tehdit ve hakaret suçlarından 2 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranmakta olan Y.D. ve basit yaralama ve tehdit suçlarından 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası alan M.D. yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.