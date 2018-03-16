Gülşehir’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında Gülşehir adli makamlarınca tehdit ve hakaret suçlarından 2 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranmakta olan Y.D. ve basit yaralama ve tehdit suçlarından 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası alan M.D. yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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