HABER

Gülşehir’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 13:22 | Son Güncelleme

Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 2 kişi yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında Gülşehir adli makamlarınca tehdit ve hakaret suçlarından 2 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranmakta olan Y.D.

Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında Gülşehir adli makamlarınca tehdit ve hakaret suçlarından 2 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranmakta olan Y.D. ve basit yaralama ve tehdit suçlarından 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası alan M.D. yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

TSK sosyal medyada paylaştı! TSK sosyal medyada paylaştı!
Afrin'de şok görüntüler! Afrin'de şok görüntüler!
Bayrağı indirmek istedi! Linçten son anda kurtulduBayrağı indirmek istedi! Linçten son anda kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

39 Kuzey Koreli’nin mal varlığı resmen donduruldu

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

Serdar Ali Çelikler: Başakşehir, Çinliler'e satılmış

Fatih Portakal bombayı patlattı

Fatih Portakal bombayı patlattı

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!

Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

41 ayrı suçtan aranan karı-koca yakalandı

41 ayrı suçtan aranan karı-koca yakalandı

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Genç kadın, sosyal medyadan tanıştığı erkek tarafından dolandırıldı

Genç kadın, sosyal medyadan tanıştığı erkek tarafından dolandırıldı

Besihanenin duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı

Besihanenin duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.