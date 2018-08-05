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Gülsün'ü bıçaklayarak öldüren akrabası: Kocamda gözü vardı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2018 13:38 | Son Güncelleme

 TRABZON’da Emine T.

Gülsün'ü bıçaklayarak öldüren akrabası: Kocamda gözü vardı

TRABZON, (DHA)- TRABZON’da Emine T. (41) tartıştığı akrabası Gülsün T'yi. (41) sırtından bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince suç aletiyle yakalanıp gözaltına alınan Emine T., adliyeye sevk edildi. Şüpheli ifadesinde, amacının öldürmek olmadığını belirterek, “Kocamda gözü vardı, amacım öldürmek değildi” dedi.
Olay, dün saat 08.00 sıralarında, Çarşı Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi’ndeki bir apartmanın önünde meydana geldi. Ailevi nedenlerle aralarında sorunlar olduğu iddia edilen Emine T., güzellik salonu işleten Gülsün T. ile iş yerinin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emine T., Gülsün T.'yi sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevre sakinleri, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Gülsün T., doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
'KOCAMDA GÖZÜ VARDI'
Polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alınan Emine T., polis merkezindeki ifadesinde, amacının akrabasını öldürmek olmadığını belirterek, "Kocamda gözü vardı. Amacım öldürmek değildi, konuşmak istedim. Olanlardan pişmanım” dedi. Şüpheli, sorgusunun ardıdan adliyeye sevk edildi.
Olayda yaşamını yitiren Gülsün T. ise bugün Araklı ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Gülsün'ü bıçaklayarak öldüren akrabası: Kocamda gözü vardıGülsün'ü bıçaklayarak öldüren akrabası: Kocamda gözü vardı

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