Gülsün'ü, tartıştığı akrabası kadın öldürdü

TRABZON, (DHA)- TRABZON’da Emine T. (41) tartıştığı akrabası Gülsün T'yi. (41) sırtından bıçaklayarak öldürdü.
Olay, saat 08.00 sıralarında Çarşı Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi’ndeki bir apartmanın önünde meydana geldi. Ailevi nedenlerle aralarında sorunlar olduğu iddia edilen Emine T., güzellik salonu işleten Gülsün T. ile iş yerinin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emine T., Gülsün T.'yi sırtından bıçakladı. Çevre sakinleri, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Gülsün T., doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, Emine T.'yi suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı.
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