Gümrük kaçağı içki ve sigara bulunan depoya baskın: 1 gözaltı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU polisinin depoya düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 33 şişe rakı, 4 şişe viski, bin 200 paket sigara ve 64 puro ile sigara sarma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili depo sahibi A.K., gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Karamanlı Mahallesi Konuralp Caddesi üzerindeki depoya operasyon düzenledi. Tütün işiyle uğraşan A.K.'ye ait olduğu öğrenilen depoda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 33 şişe rakı, 4 şişe viski, bin 200 paket sigara ve 64 puro ile sigara sarma makinesi ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 5 bin TL’yi bulan kaçak ürünlere el konulurken, A.K. gözaltına alındı. Şüpheli A.K., emniyetteki ifadesinde, kaçak sigara ve içkileri tanımadığı birinin getirip, deposuna koyduğunu, daha sonra alacağını söylediğini ileri sürdü.

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