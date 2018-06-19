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Gümühane'de dehşet! Annesini döve döve öldürdü!

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 18:31 | Son Güncelleme

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Havva Balta'nın (45) dövdüğü annesi Ayşe Balta (75) yaşamını yitirdi.

Gümühane'de dehşet! Annesini döve döve öldürdü!

Olay, saat 14.00 sıralarında Kürtün ilçesi Damlıköy Yaylası'nda meydana geldi. Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi Şenocak Mahallesi nüfusuna kayıtlı Ayşe Balta, şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen kızı ile birlikte yaylaya çıktı.

BİR ANDA ANNESİNE SALDIRDI

Ayşe Balta, kapısını kilitlediği evde kızını bırakarak tarlada çalışmaya başladı. Evin kapısını bir şekilde açarak dışarı çıkan Havva Balta, annesine saldırdı. Ayşe Balta, aldığı darbeler ile yere yığıldı.

YAŞLI KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. Ayşe Balta'nın cesedi otopsi için Gümüşhane Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri Havva Balta'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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