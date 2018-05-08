Gümüşhacıköy'de hafif ticari araç refüje çarptı: 2 yaralı

Mustafa ULUSOY/GÜMÜŞHACIKÖY (Amasya), (DHA)- AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç orta refüje çarptı, 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde bulunan Samsun-İstanbul D-100 karayolu Direkli mevkiinde meydana geldi. Bursa'ya giden Sait Taş yönetimindeki 16 KDF 95 plakalı hafif ticari araç, yağan yağmur sonrası kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirerek orta refüjdeki korumalıklara çaptıktan sonra su kanalına çarparak durdu. Kazada sürücü ile araçta bulunan Fatma Taş (22) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
ABD Başkanı Donald Trump İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini açıkladı
Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti
ABD'de otoyola çıkan timsaha çarpan araçtaki anne ve çocukları hayatını kaybetti!
Fuhuş çetesinin lideri bakın kim çıktı!
Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı
Seks bağımlılığı bir hastalık mı, yoksa zevk arayışı mı?
Doktorlar uyardı ama o bir kez daha ameliyat masasına yattı! İşte son hali
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar
Ermenistan'ın yeni Başbakan'ı Paşinyan seçildi
Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu
As bayrakları: Bir Google hizmeti daha Türkçe oluyor
WhatsApp coştu bir kere: Instagram WhatsApp’a geldi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum