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Gümüşhane'de gece yarısı feci kaza!

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2018 02:36 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de minibüsün park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de gece yarısı feci kaza!

Edinilen bilgiye göre, Tekke Köyü'nde Erdal Altuntaş (34) idaresindeki 29 DD 273 plakalı minibüs, park halindeki kamyona çarptı. Araçta sıkışan sürücü Altuntaş ve yanındaki Samet Çimen (30) olay yerine çağırılan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

KEDİYİ EZMEMEK İÇİN...

112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Samet Çimen, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Altuntaş'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Altuntaş ve Çimen'in Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi'nde güvenlik görevlisi olarak görev yaptığı, kazanın, nöbetten dönerken önlerine çıkan kediyi ezmemek için Altuntaş'ın direksiyonu kırması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

kaza

AA/İHA

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