HABER

Gümüşhane'de şizofren hastası kız annesini döve döve öldürmüştü! Şoke eden detaylar!

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 20:37 | Son Güncelleme

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, Ayşe Balta’yı (75) döverek öldüren şizofreni hastası olduğu belritilen kızı Havva Balta (45), Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılarak tedaviye alındı. Ayşe Balta, kızını tedavi için hastaneye yatırdığı ancak yaylaya yalnız çıkmaya gönlü razı gelmeyince geçici olarak hastaneden aldığı ortaya çıktı.

Gümüşhane'de şizofren hastası kız annesini döve döve öldürmüştü! Şoke eden detaylar!

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kürtün ilçesi Damlıköy Yaylası'nda meydana geldi. Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi Şenocak Mahallesi nüfusuna kayıtlı Ayşe Balta, şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen kızı Havva Balta ile birlikte yaylaya çıktı. Ayşe Balta, kapısını kilitlediği evde kızını bırakarak tarlada çalışmaya başladı. Evin kapısını bir şekilde açarak dışarı çıkan Havva Balta, annesine saldırdı. Ayşe Balta, aldığı darbeler ile yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. Ayşe Balta'nın cesedi otopsi için Gümüşhane Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri Havva Balta'yı gözaltına aldı.

CESEDE BİR SÜRE KİMSEYİ YAKLAŞTIRMAMIŞ

Damlıköy Yaylası'nda yaşanan olayın ayrıntıları da ortaya çıktı. Havva Balta’nın annesini öldürdükten sonra cesedinin başında beklediği ve bir süre kimseyi yanına yaklaştırmadığı öğrenildi.

"İYİ YAPTIM"

Bölgeye gelen jandarma ekiplerinin müdahalesi ile Havva Balta'nın gözaltına alındığı belirtildi. Havva Balta’nın olaydan sonra “O anda öyle olması gerekiyordu, iyi yaptım” dediği öğrenildi. Havva Balta, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılarak tedavi altına alındı.

ANNESİ KIZI OLMADAN YAYLAYA ÇIKMAMIŞ

Ayşe Balta şizofreni hastası kızını tedavi ettirebilmek için mücadele verdiği ortaya çıktı. Havva Balta’yı tedavi için bir süre önce Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi yatıran Ayşe Balta, yaylaya çıkmak için hazırlık yaptı. Ancak kızını geride bırakmaya gönlü razı gelmeyen kadın, hastaneden geçici olarak aldı.

"BİR ANANIN YÜREĞİ KIZINI HASTANEDE BIRAKIP YAYLAYA ÇIKAMAZ"

Ayşe Balta, yakınlarına "Yaylaya göç edeceğim, bir ananın yüreği kızını hastanede bırakıp yaylaya çıkamaz. Onun için kızımı hastaneden aldım" dediği öğrenildi. Ayşe Balta bir süre önce kızı Havva Balta ile Damlıköy Yaylası'na çıktı. Havva Balta’nın yaylada birkaç kez annesine saldırdığı ve bu nedenle kapısı kilitlenen evde tutulduğu belirtildi.

Kızı tarafından dövülerek öldürülen Ayşe Balta, öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi Şenocak Mahallesinde toprağa verildi. (DHA)

PARTNERKimse bunun olacağını tahmin edemedi! İçini açan şok olduKimse bunun olacağını tahmin edemedi! İçini açan şok oldu
FETÖ'den yargılanan öğretmenlere ceza yağdıFETÖ'den yargılanan öğretmenlere ceza yağdı
Aydın'da silahlı kavga: 2 yaralıAydın'da silahlı kavga: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gümüşhane Kürtün Ayşe Balta Havva Balta Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Muharrem İnce, 'size ilacımı göstereceğim' deyip cebinden çıkardığı mektubu okudu

Muharrem İnce, 'size ilacımı göstereceğim' deyip cebinden çıkardığı mektubu okudu

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Zonguldak'ta veteriner evli kadına çiftlikte dehşeti yaşattı! Kendini böyle savundu

Zonguldak'ta veteriner evli kadına çiftlikte dehşeti yaşattı! Kendini böyle savundu

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!

Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!

Balıkesir'de oğlunu boğarak öldüren baba cinayet sonrası pavyonda arkadaşlarıyla eğlenmiş!

Balıkesir'de oğlunu boğarak öldüren baba cinayet sonrası pavyonda arkadaşlarıyla eğlenmiş!

Fethiye'de 7 aylık hamile kadın kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Fethiye'de 7 aylık hamile kadın kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da kan donduran olay! Önce eşi ve kızını boğdu sonra jiletle göğsünü oydu!

İstanbul'da kan donduran olay! Önce eşi ve kızını boğdu sonra jiletle göğsünü oydu!

KKTC'de dehşet! Önce arabasıyla işyerine daldı, ardından eski sevgilisine mermisi bitene kadar sıktı!

KKTC'de dehşet! Önce arabasıyla işyerine daldı, ardından eski sevgilisine mermisi bitene kadar sıktı!

Zonguldak'ta veteriner evli kadına çiftlikte dehşeti yaşattı! Kendini böyle savundu

Zonguldak'ta veteriner evli kadına çiftlikte dehşeti yaşattı! Kendini böyle savundu

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

Duş almak isterken küvete sıkıştı!

Duş almak isterken küvete sıkıştı!

Batman'da asansör sapığı dehşeti! Genç kadına kabusu yaşattı

Batman'da asansör sapığı dehşeti! Genç kadına kabusu yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.