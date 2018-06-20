Gümüşhane'de şizofren hastası kız annesini döve döve öldürmüştü! Şoke eden detaylar!

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kürtün ilçesi Damlıköy Yaylası'nda meydana geldi. Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi Şenocak Mahallesi nüfusuna kayıtlı Ayşe Balta, şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen kızı Havva Balta ile birlikte yaylaya çıktı. Ayşe Balta, kapısını kilitlediği evde kızını bırakarak tarlada çalışmaya başladı. Evin kapısını bir şekilde açarak dışarı çıkan Havva Balta, annesine saldırdı. Ayşe Balta, aldığı darbeler ile yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. Ayşe Balta'nın cesedi otopsi için Gümüşhane Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri Havva Balta'yı gözaltına aldı.

CESEDE BİR SÜRE KİMSEYİ YAKLAŞTIRMAMIŞ



Damlıköy Yaylası'nda yaşanan olayın ayrıntıları da ortaya çıktı. Havva Balta’nın annesini öldürdükten sonra cesedinin başında beklediği ve bir süre kimseyi yanına yaklaştırmadığı öğrenildi.

"İYİ YAPTIM"



Bölgeye gelen jandarma ekiplerinin müdahalesi ile Havva Balta'nın gözaltına alındığı belirtildi. Havva Balta’nın olaydan sonra “O anda öyle olması gerekiyordu, iyi yaptım” dediği öğrenildi. Havva Balta, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılarak tedavi altına alındı.