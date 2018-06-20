Gümüşhane'de şizofren hastası kız annesini döve döve öldürmüştü! Şoke eden detaylar!

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kürtün ilçesi Damlıköy Yaylası'nda meydana geldi. Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi Şenocak Mahallesi nüfusuna kayıtlı Ayşe Balta, şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen kızı Havva Balta ile birlikte yaylaya çıktı. Ayşe Balta, kapısını kilitlediği evde kızını bırakarak tarlada çalışmaya başladı. Evin kapısını bir şekilde açarak dışarı çıkan Havva Balta, annesine saldırdı. Ayşe Balta, aldığı darbeler ile yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. Ayşe Balta'nın cesedi otopsi için Gümüşhane Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri Havva Balta'yı gözaltına aldı.
CESEDE BİR SÜRE KİMSEYİ YAKLAŞTIRMAMIŞ
Damlıköy Yaylası'nda yaşanan olayın ayrıntıları da ortaya çıktı. Havva Balta’nın annesini öldürdükten sonra cesedinin başında beklediği ve bir süre kimseyi yanına yaklaştırmadığı öğrenildi.
"İYİ YAPTIM"
Bölgeye gelen jandarma ekiplerinin müdahalesi ile Havva Balta'nın gözaltına alındığı belirtildi. Havva Balta’nın olaydan sonra “O anda öyle olması gerekiyordu, iyi yaptım” dediği öğrenildi. Havva Balta, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılarak tedavi altına alındı.
ANNESİ KIZI OLMADAN YAYLAYA ÇIKMAMIŞ
Ayşe Balta şizofreni hastası kızını tedavi ettirebilmek için mücadele verdiği ortaya çıktı. Havva Balta’yı tedavi için bir süre önce Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi yatıran Ayşe Balta, yaylaya çıkmak için hazırlık yaptı. Ancak kızını geride bırakmaya gönlü razı gelmeyen kadın, hastaneden geçici olarak aldı.
"BİR ANANIN YÜREĞİ KIZINI HASTANEDE BIRAKIP YAYLAYA ÇIKAMAZ"
Ayşe Balta, yakınlarına "Yaylaya göç edeceğim, bir ananın yüreği kızını hastanede bırakıp yaylaya çıkamaz. Onun için kızımı hastaneden aldım" dediği öğrenildi. Ayşe Balta bir süre önce kızı Havva Balta ile Damlıköy Yaylası'na çıktı. Havva Balta’nın yaylada birkaç kez annesine saldırdığı ve bu nedenle kapısı kilitlenen evde tutulduğu belirtildi.
Kızı tarafından dövülerek öldürülen Ayşe Balta, öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi Şenocak Mahallesinde toprağa verildi. (DHA)
24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor
Türk F-35’lerinin ilk uçuşu görüntülendi! Türkiye'ye teslim edilmesine saatler kaldı!
MHP Bolu milletvekili adayı Adem Evcil'in Atatürk sözlerine tepki yağdı
İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...
KKTC'de dehşet! Önce arabasıyla işyerine daldı, ardından eski sevgilisine mermisi bitene kadar sıktı!
Zonguldak'ta veteriner evli kadına çiftlikte dehşeti yaşattı! Kendini böyle savundu
Karadeniz'i bu kez 'vampir' esir aldı! Ne ilaç işe yarıyor, ne de alınan tedbirler...
Kriz resmen sona erdi! Ülkenin yeni ismi Kuzey Makedonya Cumhuriyeti oldu!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum