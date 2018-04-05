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Gümüşhane kırsalında PKK'lı teröristlerle çatışma (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 17:36 | Son Güncelleme

1 ASKER YARALANDI Gümüşhane'nin Kürtün ilçe kırsalında operasyon yürüten güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasında çıkan çatışmada 1 askerin yaralandığı belirtildi. Yaşanan temasta hafif yaralanan asker bölgedeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

1 ASKER YARALANDI
Gümüşhane'nin Kürtün ilçe kırsalında operasyon yürüten güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasında çıkan çatışmada 1 askerin yaralandığı belirtildi. Yaşanan temasta hafif yaralanan asker bölgedeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.
Çatışmanın ardından kırsal alanda çok sayıda jandarma ve özel harekât birliği ekiplerinin, kaçan PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlarına devam ettiği bildirildi. Konuyla ilgili Gümüşhane Valiliği'nden açıklama yapılacağı belirtildi.

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