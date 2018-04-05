HABER

Gümüşhane kırsalında PKK'lı teröristlerle çatışma

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 16:56 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE’nin Kürtün ilçe kırsalında operasyon yürüten güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasında çatışma çıktı.

KÜRTÜN (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE’nin Kürtün ilçe kırsalında operasyon yürüten güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasında çatışma çıktı. Bölgeye askeri helikopterle takviye birlikler sevk edildi.
Bölgede, terör örgütü PKK’ya yönelik Jandarma Asayiş Komando timlerinin yanı sıra Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin de katıldığı, zırhlı askeri araçlar ile İnsansız Hava Araçları’nın (İHA) da eşlik ettiği operasyonlarda, arazide arama tarama faaliyetini sürdüren güvenlik güçleri ile PKK’lı bir grup terörist arasında, Kürtün ilçesi kırsalında sıcak temas sağlandı ve çatışma çıktı. Bölgeye çok sayıda jandarma ve özel harekat birliği sevk edildi. Çatışmanın ardından PKK'lı teröristler kaçarken, operasyonların devam ettiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Fransızlar da teröristlerin yanında Fransızlar da teröristlerin yanında
AK Parti'den ihracı istendiAK Parti'den ihracı istendi
Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir'de üniversitede katliam! 4 öğretim üyesi öldürüldü

Eskişehir'de üniversitede katliam! 4 öğretim üyesi öldürüldü

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!

Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

Ali Şen'in büyük acısı! Bente Şen'in cenazesi öncesi aileden flaş talep

Ali Şen'in büyük acısı! Bente Şen'in cenazesi öncesi aileden flaş talep

3 gencin feci sonu! Ebru Demir ses yarışmasına bile katılmıştı

3 gencin feci sonu! Ebru Demir ses yarışmasına bile katılmıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.